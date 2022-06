WRC, Rali da Sardenha, PE18: Ninguém quer atacar até à PowerStage | AutoSport

Tal como se esperava face aos números resultantes do dia anterior, com margens significativas entre todos os Rally1, ninguém vai atacar até à PowerStage, e aí, nem provavelmente os líderes da prova

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) com o piloto a deixar claro no final da 1ª especial do dia: “o objetivo é levar o carro para ‘casa’”. A confirmar-se, será a primeira vitória da Hyundai desde o Rali da Catalunha do ano passado.

Pensava-se que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ainda pudesse atacar o

Quarto lugar de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), já que dista 56.1s, mas o piloto da Toyota já deixou claro que vai só à procura dos pontos da PowerStage.

Também no WRC2 Open está tudo na mesma, com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) 34.4s na frente de Jan Solans/Eusebio Sanjuan (Citroën C3 Rally2) seguindo-se Jari Huttunen/Mikko Lukka (Ford Fiesta Rally2) e Chris Ingram/Ross Whittock (Skoda Fabia Evo Rally2) logo a seguir.

Tempos Online – CLIQUE AQUI