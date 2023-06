WRC, Rali da Sardenha, PE17: Dani Sordo desistiu, Hyundai perto da ‘dobradinha | AutoSport

Tal como tem sido hábito nos últimos tempo, o último dia de rali quase sempre se reserva apenas à Power Stage, porque na maioria dos casos, a classificação do rali ‘resolve-se’ entre sexta-feira e sábado, levando a que os concorrentes ‘naveguem’ com muita calma nos troços antes do último da prova, pois só aí ganham pontos relevantes. Isso tem sido alvo de discussão e pode mesmo vir a mudar para o ano, porque em termos de espetáculo os três troços antes da Power Stage são quase sempre inúteis.

É o caso também neste Rali da Sardenha, o rali está decidido em termos de classificação, pelo que resta aguardar pela Power Stage.

Ainda assim, Dani Sordo, que era 5º, teve de retirar o seu i20 N devido a um problema de escape após a PE17. O espanhol chegou ao fim da especial com a potência do motor limitada e não irá mais longe.

Voltando ao dia de ontem, Thierry Neuville e a Hyundai estão à beira do seu primeiro triunfo em 2023, depois de terem assumido o controlo do Rally Italia Sardegna num sábado emocionante, em que Sébastien Ogier saiu de estrada quando liderava.

Neuville estava atrás de Ogier e Esapekka Lappi, no terceiro lugar, desde o início desta sexta ronda da temporada – mas uma forte chuva no penúltimo troço, Erula – Tula, causou o caos total e virou o rali de cabeça para baixo.

Ogier, que procurava a sua quinta vitória-recorde em Itália, entrou no troço com uma pequena vantagem na classificação geral. No entanto, numa reviravolta surpreendente, a sorte do francês sofreu uma reviravolta dramática quando saiu de estrada, guinando para um aterro apenas 1,4 km após o início do troço.

Lappi reduziu o seu ataque ao ver o carro de Ogier em dificuldades, perdendo inadvertidamente mais de meio minuto para o companheiro de equipa Neuville, que não se apercebeu do drama que se desenrolava atrás de si na estrada.

O belga subiu do terceiro para o primeiro lugar da geral como resultado do seu ataque e lidera uma mais do que provável dobradinha da Hyundai com uma vantagem de 43.0 segundos a dois troços do fim.

“Estou aliviado por estar no final”, admitiu Neuville, que não vence um rali desde o Japão no ano passado. “Foi um dia difícil, mas as sensações estavam a melhorar cada vez mais com o carro. Aprendemos muito, o que é importante, mas ainda não está perfeito e ainda podemos melhorar. Agora, temos de fazer uma condução inteligente e tentar trazer para casa o 1-2 para a equipa.”

O líder do campeonato, Kalle Rovanperä, subiu para terceiro às custas do seu companheiro de equipa, embora fosse improvável que o finlandês conseguisse incomodar a dupla da frente em termos de ritmo, o que se confirma.

Rovanperä está 1m28s atrás de Lappi, depois de ter sido prejudicado pelo desgaste excessivo dos pneus durante a tarde.

A perseverança valeu a pena para Elfyn Evans, cujo dia de sábado foi cheio de contratempos. O Toyota do galês sofreu danos no radiador numa travessia de água na PE10 e ele perdeu quase três minutos até voltar para a assistência.

A história ameaçou repetir-se mais tarde, quando o carro de Evans perdeu momentaneamente a potência ao passar por mais uma zona de água. A falha de ignição foi resolvida pouco depois e Evans chegou à meta quase quatro minutos atrás de Rovanperä, em quarto lugar da geral.

Ott Tänak e Takamoto Katsuta não tiveram a mesma sorte e ambos sofreram desistências provocadas pela água. Um sensor elétrico defeituoso foi o responsável pelo abandono de Tänak, enquanto Katsuta se retirou com danos no radiador.

Os seus percalços permitiram a Dani Sordo, recuperado de um capotanço na manhã de sexta-feira, subir para o quinto lugar da geral, mas ficou fora de prova a dois troços do fim do rali com um problema com o escape do Hyundai.

Adrien Fourmaux lidera o WRC2 por 22.1s a dois troços do fim, Andreas Mikkelsen tem mais de dois minutos de avanço para Teemu Suninen, que é terceiro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI