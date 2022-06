WRC, Rali da Sardenha, PE16: Pódio cada vez mais definido | AutoSport

Quase tudo na mesma, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), para não variar, venceram mais um troço, e a alargar ainda mais a sua liderança face a Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) colocando-a nos 46.0s. Por sua vez o irlandês voltou a ganhar tempo a Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), e logo 8.8s duma só vez, depois dos espanhóis ter perdido potência do motor após a passagem de água. Perdeu apenas uns segundos até o motor pegar, mas com isso está agora a 20.8s de Breen: “Tive um problema com a passagem de água. Sou tão estúpido, passei devagar…”

As posições a seguir parecem estar a definir-se melhor, com Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) em quarto a 1m20.3s menos 53.6 que Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) que por sua vez já têm Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) apenas a 9.3s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um problema com a suspensão traseira do seu Toyota e abandonaram.

No WRC2 Open, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) têm 44.5s de avanço para Jan Solans/Eusebio Sanjuan (Citroën C3 Rally2) com Jari Huttunen/Mikko Lukka (Ford Fiesta Rally2) a subirem para o terceiro lugar

Tempos Online – CLIQUE AQUI