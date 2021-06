WRC, Rali da Sardenha, PE15: Dani Sordo capotou, Sébastien Ogier é o novo líder | AutoSport

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) capotaram e abandonaram e com isso Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ascendeu à liderança, tendo agora 40.4s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), isto quando falta uma especial para o fim do dia. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) é agora terceiro a 1m01.1s da frente e a 20.7s de Evans. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) é quarto na frente de Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) líder do WRC2. Para estar em quinto um Rally2, imagine-se o que tem sido este rali…

Tempos Online – CLIQUE AQUI