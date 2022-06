WRC, Rali da Sardenha, PE15: cinco vitórias em seis troços para Ott Tanak… | AutoSport

Para não variar, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram mais um troço, mesmo com o piloto a confessar que está a andar com clama, a fazer trajetórias limpas de modo a arriscar o mínimo possível e está a resultar, pois excetuando a luta pelo segundo lugar, todos estão a fazer o mesmo, e no caso de Craig Breen e Dani Sordo, estão ainda assim a andar a um ritmo bem mais baixo que o líder do rali. Mesmo perdendo mais 5.1s para Ott Tanak, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), recuperaram 2.7s a Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) pelo que a diferença entre ambos é agora de 12.0s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram quintos, mas não ganharam muito tempo aos homens da Ford, Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) são quartos, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) quintos classificados, agora com um avanço de 19.1s face Rovanpera, que ainda pode apanhar os homens da Ford, pelo menos Fourmaux.

No WRC2 Open, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) tem agora 33.6s de avanço para Jan Solans/Eusebio Sanjuan (Citroën C3 Rally2) com Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (Skoda Fabia Evo Rally2) 14.5s mais atrás.

