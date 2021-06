WRC, Rali da Sardenha, PE14: Sébastien Ogier distancia-se na frente | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) tomaram-lhe o gosto e voltaram a vencer, agora a PE14, acrescentando mais 3.3s ao avanço para Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), que se cifra agora em 24.6s. Ainda por cima, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) está também um pouco mais perto, a 15.1s, o que significa que oespanhol ainda não tem o segundo lugar garantido. Neste troço, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), foram segundos e aproximaram-se um pouco de Evans, pelo que os três lugares do pódio ainda estão em aberto, mas com as coisas a sorrir muito a Ogier. Mas também estavam a Ott Tanak e uma pedra acabou com (mais) uma boa prova…

Tempos Online – CLIQUE AQUI