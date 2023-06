WRC, Rali da Sardenha, PE14: Reviravolta, Thierry Neuville líder | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram muito cuidadosos e perderam mais de trinta segundos e com isso, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são os novos líderes agora com 23.8s de avanço para Lappi.

Uma autêntica reviravolta no penúltimo troço do dia, que faz mudar muita coisa no rali, pois com dois carros nos dois primeiros lugares o foco da Hyundai agora não vai ser, certamente, a luta de um com o outro, mas sim levar os dois carros até ao fim.

Provavelmente nas posições que já estão…

Vamos ver como acaba o dia.

Rovanpera também teve problemas neste troço, perdeu 52.2s pelo que ficou a 1m35.7s. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), são quartos, a quase cinco minutos e meio, pelo que, como se percebe, há pouco por que lutar até ao fim do rali. Estava a ser um rali muito bom, mas luta daqui para a frente, será pouca ou nenhuma…

