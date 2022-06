WRC, Rali da Sardenha, PE14: Ott Tänak cada vez mais líder… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) chegaram ao fim do troço e ‘deram’ 6.2s aos adversários mais próximos, e mesmo assim o estónio queixou-se da “maneabilidade do motor”. É caso para dizer, “olha se estivesse a seu gosto?” Têm 37.2s de avanço sobre os segundos classificados.

As coisas estão a sorrir cada vez mais à Hyundai, que até ver, não teve ainda problemas com a dupla que lidera o rali, agora ainda com mais avanço já que Tanak acrescentou 6.3s à vantagem que já trazia para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1). O irlandês acrescentou també mais 4 segundos ao seu avanço face a Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que é agora de 14.7s.

Tendo em conta que a Toyota está nesta prova muito longe de colocar alguém no pódio, desenha-se um empate da Hyundai em número de pódios com a Toyota, o que face ao domínio nipónico, até aqui no WRC 2022, é fantástico. É verdade que a Toyota Gazoo Racing WRT venceu até aqui 75.0% dos eventos, o outro ganhou a M-Sport Ford WRT, mas não deixa de ser um bom sinal para o campeonato a prova que aqui está a fazer a Hyundai.

Outro aspeto positivo, o facto da M-Sport ter três carros no top 5, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) a serem quintos classificados, para já com um avanço de 23.5s face a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que só neste troço lhes recuperaram quase 30 segundos.

No WRC2 Open, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) tem agora 33.7s de avanço para Jan Solans/Eusebio Sanjuan (Citroën C3 Rally2) com Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (Skoda Fabia Evo Rally2) 6.4s mais atrás, e Chris Ingram/Ross Whittock (Skoda Fabia Evo Rally2) outros 1.3s. Muita luta pelo pódio no WRC2, e o triunfo está ainda longe de estar decidido.

