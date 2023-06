WRC, Rali da Sardenha, PE13: Três em 7.4s, luta pela liderança ao rubro | AutoSport

Numa especial com muita chuva, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceu mais um troço, bateu Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que deu ur ar da sua graça, por 3.7s com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 6.4s, na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que cedeu 12.6s: “Foi um um desafio. A certa altura, estava a chover tanto que não se conseguia ver mais de cinco metros à frente. Foi apenas uma corrida limpa para nós, nada de especial. Foi um pouco mais difícil do que eu estava à espera e também estava a lutar um pouco com a subviragem.”

Seguiram-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Com isto, Ogier viu a sua liderança cortada para 4.3s com Neuville a 7.4s da frente, o que a dois troços do fim do dia, podemos estar a preparar-nos para ter um terceiro dia bem diferente do que tem sido habitual, com três pilotos a lutar pelo triunfo.

