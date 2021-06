WRC, Rali da Sardenha, PE13: Sébastien Ogier distancia-se na frente | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a PE13 e com isso acrescentaram mais 3.8s ao avanço que tinham para Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), que distam agora 21.3s dos líderes. Ainda com um resto de dia longo pela frente, Sordo não tem conseguido recuperar nada, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e também continuam a ganhar tempo a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), tendo agora 13.4s de avanço. Ontem foi dia da Hyundai, em boa parte, hoje os homens da Alezenau, para além dos azares, também não estão a conseguir chegar mais perto dos Toyota. No WRC2, uma penalização de Mads Ostberg dá a liderança da categoria a Jari Huttunen (Hyundai i20 R5).

