WRC, Rali da Sardenha, PE13: Ott Tanak continua a distanciar-se… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram mais um troço e são cada vez mais líderes tendo agora 30.9s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que foram terceiros a 0.3s de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) pelo que a luta pelo segundo lugar continua intensa, para já 10-3s favorável ao irlandês da M-Sport. O espanhol fez boa parte do troço com meio capot aberto o que lhe retirou alguma visibilidade: “se calhar não o fechei bem”, disse no final do troço”.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) ficou parado na especial pelo que Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) são agora os líderes do WRC2 Open, agora com 27.1s de avanço para Jan Solans/Eusebio Sanjuan (Citroën C3 Rally2)

Tempos Online – CLIQUE