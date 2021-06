WRC, Rali da Sardenha, PE12, Mudança de líder: Ott Tanak abandona, Sébastien Ogier na frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) bateram numa pedra enorme que estava na trajetória e danificaram a suspensão traseira do Hyundai, abandonando o rali. Pela segunda vez consecutiva, lideravam confortavelmente a prova e desistem devido a danos na suspensão do seu Hyundai. Novamente, muito azar. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), venceram o troço e são agora os novos líderes, 17.5s na frente de Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), sendo que também eles se queixaram de ter batido numa enorme pedra.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) ganharam dois segundos a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e estão agora a 8.5s. Como se percebe, a luta pela vitória na prova abriu-se novamente, com 17.5s entre os dois homens da frente com Evans a 32.1s e Neuville a 40.6s.

