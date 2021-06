WRC, Rali da Sardenha, PE12: Mais pedras no caminho de Ott Tanak | AutoSport

Pode parecer incrível, mas são mesmo assim os ralis: Depois de liderar o Rali de Portugal confortavelmente e desistir depois de danos na suspensão do seu Hyundai, a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) voltou a suceder exatamente o mesmo: lideravam confortavelmente a prova quando bateram numa pedra e danificaram a suspensão do seu Hyundai, abandonando o rali. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), são agora os novos líderes, 17.5s na frente de Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), sendo que também eles se queixaram de ter batido numa enorme pedra. Muito azar para a dupla estónia. Depois de duas demonstrações claras de bom andamento e um domínio quase absoluto em dois ralis seguidos, por duas vezes ficam fora de prova com danos na suspensão. Os ralis são mesmo isto, só acabam quando os resultados oficiais são publicados…