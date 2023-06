WRC, Rali da Sardenha, PE12: Lappi vence e recupera 7.7s a Ogier | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) venceu mais uma especial o que aliado ao facto de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) terem tido um problema com uma passagem de água, ficando com falta de potência no motor do seu Toyota, perdendo com isso 7.7s, isso significa que a margem, que na especial anterior era de 18.2s, em virtude do furo sofrido por Lappi, agora foi a vez de Ogier ter problemas e com isso a diferença entre ambos caiu para 10.2s. Paralelamente, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foi segundo a 3.0s de Lappi, o que significa que está também mais perto de Ogier, agora a 20.0s.

