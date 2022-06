WRC, Rali da Sardenha, PE12: Craig Breen afasta-se na luta pelo 2º lugar | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) capotaram, numa zona lenta, conseguindo pouco depois recolocar o carro com as rodas no chão e prosseguir, mas naturalmente a perder muito tempo. Os belgas estavam a aproximar-se do sétimo lugar, mas já não devem ir muito mais longe no dia de hoje, até porque o motor do Hyundai está a sobreaquecer.

Lá na frente, mais do que atacar o líder, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) defendem-se de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) na luta pelo segundo lugar e ganharam o troço, 2.0s na frente de tanak e 9.1s para Sordo, o que significa que têm agora o espanhol 10.6s mais atrás. Uma boa reação do piloto da M-Sport.

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) são quartos na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) agora no sexto lugar.



Tempos Online – CLIQUE AQUI