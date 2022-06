WRC, Rali da Sardenha, PE11: Ott Tanak destaca-se na frente | AutoSport

Mais um triunfo de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e liderança a passar de 21.5s face a Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) para 31.8s, o que começa a ser significativo.

Finalmente sem grandes problemas, o que não se pode dizer do carro de Thierry Neuville, o estónio está a mostrar que o Hyundai, quando não tem problemas, é um bom carro. O trabalho que a equipa tem vindo a fazer é bom, mas a fiabilidade tem condicionado os resultados dos seus pilotos. Vamos ver o que sucede daqui para a frente.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) cederam tempo: “Não tive um ritmo bom. As notas não estavam boas”, e agora têm Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) mesmo atrás, a 1.5s “O Craig ganhou-me tempo antes, mas eu gostei mais deste”.

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) são uns consistentes quartos classificados, o francês está a fazer uma boa prova tendo em conta o seu contexto: “Tive muito cuidado com os pneus porque tive um furo no último troço, pois queria ter a certeza que matinha um pneu sobresselente”.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são quintos a 17.8s de Loubet,

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) rodam 37.0s mais atrás depois de passar Takamoto Katsuta: “Tivemos um pouco mais de aderência, por isso tentei fazer melhor do que antes. Nas secções de baixa aderência, não consigo fazer nada com o carro”.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um percalço e cederam a posição que tinham: “Não faço ideia do que aconteceu, mas basicamente num degrau sobre o asfalto, o pára-choques da frente ficou preso e o motor calou-se”.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) estão a forçar e já estão a 26.1s do japonês da Toyota: “Tive um bom troço, mas os pneus estavam a começar a sobreaquecer e tive de gerir a tracção perto do fim”.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) rodam muito atrasados

No WRC2, a vantagem de Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) para

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) aumentou para 30.4s.

