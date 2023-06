WRC, Rali da Sardenha, PE11: Neuville recupera, Ogier afasta-se de Lappi… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ganharam mais três segundos a Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), mas Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) continuam a andar para trás. Depois do furo que os atrasou na especial anterior, cederam agora mais 5.5s para Ogier, o que significa que o francês tem agora um avanço de 18.2s para o melhor dos pilotos da Hyundai com Neuville, agora, a apenas 6.5s do seu colega de equipas, que… não não tem pneus: “Foi um troço muito técnico, muito estreito. Já não tenho pneus, por isso é impossível. Não consigo impedir o carro de deslizar. É uma pena termos tido um furo num pneu bom, mas é assim que as coisas são…”

Thierry Neuville não está a ainda a andar como queria, mas as coisas estão a melhorar:

“Foi uma boa especial, mas faltou-me um pouco de tração. Estava bastante húmido e gostaria de ter tido um pouco mais de aderência. Obviamente, tivemos uma grande ‘pancada’ na especial anterior pelo Sébastien [Ogier], por isso temos de ver qual será a estratégia para a tarde.”

Muito do que vai ser o resto do rali, decide-se esta tarde, mas depois de ter cometido um erro na escolha de pneus e afinações, na tarde de ontem, muito dificilmente Ogier comete o mesmo erro. Mas pode acontecer…

Do lado da Hyundai, provavelmente escolhem um dos carros para uma espécie de “ou tudo ou nada”. Se resultar, ganham o rali, se não resultar, ficam onde estão porque

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) está 38.8s mais atrás.

Mas esta tarde vai ainda determinar muita coisa, pelo que resta esperar.

De resto, nada mudou entre os Rally1.

