WRC, Rali da Sardenha, PE11: Adrien Fourmaux na frente do WRC2 | AutoSport

O dia de ontem do WRC2 terminou com Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) 6.3s na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2), com

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) em terceiro a 15.9s.

Passados quatro troços, tudo mudou…

Sami Pajari perdeu o comando do WRC2 na PE9, caindo para o terceiro lugar. Na PE11, saiu de estrada e partiu uma roda. o finlandês começou o dia a perder tempo para Mikkelsen e Fourmaux, com o francês da Ford a assumir a liderança 0.1s na frente de Mikklesen, com Pajari a ficar a 5.1s. Na PE10, Pajari perdeu quase trinta segundos e ficou a 32.7s da frente, com Fourmaux e ganhar também muito tempo a Mikkelsen que ficou a 20.5s. No último troço da manhã, o norueuguês reagiu, mas só recuperou 0.8s a Fourmaux, que termina a manhã 19.7s na frente do WRC2, com Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) agora em terceiro, mas a mais de dois minutos da frente. Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) roda 12.9s mais atrás e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2), que ontem capotou, está a 7.6s do quarto lugar.