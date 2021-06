WRC, Rali da Sardenha, PE10: Toyota destaca-se nos lugares secundários | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a PE10, um troço em que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) já começaram a entrar em ‘modo gestão’. Depois do que sucedeu em Portugal e num rali com estradas tão estreitas, em que dar um toque e furar ou danificar uma roda é bem mais provável que em Portugal, o estónio já gere o rali com toda a cautela, já que os 40.6s que tem agora de avanço assim o permitem.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiros na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), o que significou que Ogier voltou a passar para a frente de Sordo, que está agora a 2.3s do francês. Bastaram dois troços, vamos ver se o espanhol reage.

Por outro lado, Evans também voltou a ganhar tempo a Neuville pelo que os Hyundai ‘secundários’ começaram mal o segundo dia, ainda que a equipa tenha para já, e com bom avanço, o lugar que mais interessa: o primeiro.

