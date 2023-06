WRC, Rali da Sardenha, PE10: furo para Lappi, Ogier de novo líder | AutoSport

Já se sabe que as coisas mudam muito rapidamente nos ralis, e desta feita um furo numa das rodas do Hyundai de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) mudaram significativamente as coisas. O finlandês chegou ao fim do troço com um pneu dianteiro esquerdo furado e caiu para atrás de Ogier, perdendo 13,0 segundos na especial. A luta não acabou, mas complicou-se para o finlandês que terá de arriscar mais para recuperar e para piorar as coisas para o lado da Hyundai Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perderam 14.5s nesta especial.

Para Lappi “Aconteceu perto da meta, mas ficou vazio imediatamente. Estava a perturbar bastante a condução no final mas, mesmo assim, tenho a certeza que estávamos mais de 10 segundos atrás nos parciais. É essa a velocidade nestas condições estreitas e escorregadias não posso ir mais depressa”, disse Lappi.

Já Neuville pensava que tinha feito um bom troço: “Fiz uma boa especial, tal como as outras. Não sei o que aconteceu, estou surpreendido”, disse.

Desta forma, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) são novamente líderes, agora com 12.7s de avanço para Lappi. Neuville ficou a 27.7s, e as coisas passaram a sorrir bastante mais para Ogier. Pode ter sido este o momento-chave do rali…

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) abandonaram com problemas de motor no Ford. Info sobre o WRC2 em artigo à parte.

Tempos Online – CLIQUE AQUI