WRC, Rali da Sardenha, PE10: Acidente de Lappi, Tanak destacado… | AutoSport

As coisas até estavam a correr-lhes bem mas um forte acidente no primeiro troço do dia de hoje acabou com a esperança de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) obterem um bom resultado na Sardenha.

Os finlandeses estavam ligeiramente atrás de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) nos tempos intermédios do troço, mas saíram de estrada numa secção muito estreita e o seu rali terminou ali. Já o piloto estónio, tirou bom partido do troço extremamente técnico e alargou a sua margem para 21.5s agora face a Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e 28.2s para Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que passaram ambos Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) neste troço com o francês a cair para o quarto lugar, depois de sofrer um furo no fim do troço.

O primeiro Toyota é agora o de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) no sexto lugar, logo seguido de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), mas ambos a cerca de minuto e meio da frente, portanto sem grandes possibilidades de chegar muito mais à frente.

Apesar do atraso de ontem, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) já estão a menos de 40 segundos atrás do finlandês.

No WRC2 Open, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) têm agora 21.3s de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2).

