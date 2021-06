WRC, Rali da Sardenha, PE1: Ott Tanak entra ao ataque | AutoSport

Tal como se esperava, a ordem na estrada teve muita influência na especial de abertura do Rali da Sardenha, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a fazerem o melhor tempo, 1.6s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), com alguma surpresa, em terceiro. Contudo, os 9,6s perdidos parecem lógicos, o que já não sucede com, por exemplo Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), que se previa fazerem bem melhor (cederam 10.7s), o que não sucedeu. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) ficaram logo a seguir, mas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) fizeram troços muito abaixo do esperado e já perderam ambos mais de dezasseis segundos, o que comparado ao que fez Ogier é significativo. Quem já fez das suas foi Teemu Suninen, que plantou o seu Ford Fiesta WRC fora de estrada logo no primeiro troco tal como tinha sucedido no Rali de Monte Carlo.



