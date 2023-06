WRC, Rali da Sardenha, PE1: Esapekka Lappi começa na frente | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali da Sardenha, sendo por isso os primeiros líoderes da prova. Bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 0.2s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 0.5s. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram os melhores Toyota, em quarto, a 0.9s da frente seguindo-se Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a 1.2s e 1.3s, respetivamente. Entre os restantes Rally1 ficaram colocados Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), a 1.8s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), a 2.0s e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a 2.1s.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos com Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) a 0.5s, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) a 2.2s e Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) a 2.5s.

Amanhã, é a ‘doer’, tudo começa com dois troços curtos, mas a PE4, Monte Lerno-Sa Conchedda tem 49.90 Km.