WRC, Rali da Sardenha PE1/2: Suninen na frente, Tanak com problemas

Decorridos que estão os dois primeiros troços no Rali da Sardenha, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) lideram a prova na frente de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC), com uma diferença de 5.4s entre ambos.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) começaram bem com um segundo lugar na primeira especial, mas na segunda tiveram problemas mecânicos e pararam no troço.

Desta forma, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) subiram para o terceiro lugar a 14.4s. Apesar de abrirem a estrada, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) não começaram mal, e são quartos a 18.6s, com

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) em quinto a 21.3s.

Quem já está longe das lutas na frente são Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que tiveram um problema mecânico e já caíram para o nono lugar, depois de perderem 27.9s na PE1 e 26.7s na PE2. Muito azar para a dupla campeã em título.

Já vários pilotos tiveram problemas, Takamoto Katsuta perdeu 24.6s num só troço depois de ter deixado o carro ir abaixo… duas vezes.Thierry Neuville tem o carro mal afinado: “Jogámos pelo seguro, mas não consigo forçar mais o andamento”. Esapekka Lappi teve problemas com o motor do seu Fiesta WRC. Kalle Rovanpera parou no Km12 da segunda especial, mas voltou a andar.

Como se percebe, ao cabo de apenas dois troços, Ott Tanak já está quase fora da luta pelo triunfo (dista 47.5s da frente), Thierry Neuville teve um começo difícil e tem Elfyn Evanse Sebastien Ogier à sua frente, ainda que para já não muito.

