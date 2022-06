WRC, Rali da Sardenha, Ott Tänak: “Foi bom ter um fim-de-semana como este” | AutoSport

Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram o Rali da Sardenha, regressando aos triunfos pela primeira vez em 16 meses.

Quão satisfeito estás por estar de novo no degrau de cima do pódio?

“É uma grande mudança em relação há duas semanas atrás. Foi uma luta bastante grande em Portugal, e uma prova um pouco frustrante. Mas, agora, demos um bom salto. Felizmente, tivemos um dia de teste entre Portugal e a Sardenha e pudemos continuar a trabalhar, e definitivamente fizemos algumas boas melhorias. Antes do rali, eu estava muito mais confiante no carro do que estava em Portugal. Obviamente, funcionou bastante bem. A sexta-feira ainda estava mais ou menos, com a posição da estrada e a dureza, mas, no sábado, tudo funcionou e tínhamos uma boa sensação. Foi bom ter um fim-de-semana como este.”

É ótimo ver o teu sorriso de volta. O que sentiste quando chegaste ao fim? Houve algum nervosismo?

“Há anos que tenho tido nervos no domingo de manhã e as coisas têm vindo a acontecer. Para ser honesto, sabia que faria tudo bem, o resto, não posso mudar. Mas esse resto funcionou este fim-de-semana e tivemos alguma sorte do nosso lado.”

Subiste para o terceiro lugar no campeonato. E dois de vós no pódio é bom para a Hyundai no Campeonato dos Construtores. Quão importante é isto para a equipa em termos de moral?

“Penso que é mais moral do que campeonato, para ser honesto. Queremos lutar pelo campeonato, mas para isso precisamos de ter o carro a funcionar na perfeição. Temos ainda muitas coisas a fazer. Não estamos nem perto da perfeição, onde queremos estar. Ainda assim, a fábrica está a trabalhar longas horas. Precisávamos daquela pequena pressão. O trabalho que eles estão a fazer é para ganhar ralis. Tenho quase a certeza que é um impulso extra para eles e depois começamos de novo amanhã de manhã.”

Como te sentes agora antes do Rali Safari?

“Sei que algo muito exigente está novamente à nossa espera. No ano passado, estivemos lá. Foi um desafio extremo. Nada é um rali fácil. Digamos que a Sardenha está cheia de surpresas, por isso o dobro para o Safari. Lá vai ser duro, com certeza. Primeiro é preciso terminar e tomar conta dos carros. São duas semanas. Primeiro, temos um pouco de descanso depois deste fim-de-semana quente e exigente”.