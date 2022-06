WRC, Rali da Sardenha, Ott Tanak: “Em Portugal estávamos com dificuldades, mas conseguimos melhorar” | AutoSport

Ott Tänak venceu pela primeira vez este ano, o que já não fazia desde o Rali do Ártico do ano passado, há mais de um ano: “Foi um grande desafio, especialmente desde o início desta geração [híbrida]. Estamos definitivamente muito felizes, especialmente pelos mecânicos – eles fizeram um esforço incrível durante todo o ano passado e no início deste ano. Este rali não foi fácil e eles fizeram um bom trabalho para manter o carro a funcionar. Demos alguns bons passos.

Em Portugal, estávamos realmente com dificuldades mas de facto conseguimos melhorar.

Sem dúvida que se a confiança estiver lá, então podemos fazer um bom trabalho. Só precisamos de continuar a trabalhar”, disse.