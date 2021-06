WRC, Rali da Sardenha: Ogier perdeu menos que o habitual… | AutoSport

Sébastien Ogier terminou a primeira manhã do Rali da Sardenha em terceiro, 18.7s atrás de Ott Tanak e a 1.8s de Dani Sordo. Sendo esta a prova mais complicada para abrir a estrada a razão explica-se facilmente. É que na prática Ogier só teve de ‘limpar’ dois troços, pois os outros repetiam-se e isso ajudou um pouco, se bem que depois de ter perdido 9.6s para Tanak na PE1, na PE2 cedeu apenas 1.4s: “Penso que dificilmente poderíamos ter feito mais esta manhã. Foi um loop muito bom, mas também acho que fizemos um bom trabalho nos reconhecimentos, e estava confiante no carro”, disse.

Seja como for, na parte da tarde volta a ‘limpar’ a estrada nos primeiros dois troços, que se repetem logo a seguir, pelo que no final do dia vai dar ao mesmo: ‘Limpou’ metade dos troços do dia…