WRC, Rali da Sardenha: Lappi e Ogier, 0.1s, mais equilibrado… só empatados | AutoSport

Foi um dia de rali bastante interessante com Esapekka Lappi e Sébastien Ogier a digladiarem-se desde o primeiro troço do rali pela liderança da prova. Depois do triunfo de ontem de Lappi na super especial, o francês foi hoje para a frente logo a abrir o dia, mas Lappi reagiu e recuperou a liderança na PE3, para a perder logo a seguir na PE4 para Ogier, de novo. O francês manteve-se líder até à PE6, mas no último troço da tarde, Lappi atacou forte e passou para a frente, por 0.1s. Portanto, espera-se uma grande luta amanhã até porque Thierry Neuville não está demasiado longe. Não será fácil, mas pode recuperar.

Foi um dia emocionante de rali, com um final de tarde muito interessante. Mais equilíbrio, só empatados…



Depois de um dos dias mais difíceis da história recente do Mundial de Ralis deste ano, em que as equipas enfrentaram mais de 140 km de troços de terra em condições climatéricas instáveis, as duas duplas viram-se separadas por apenas um décimo de segundo.

Ogier, a disputar o seu quarto rali este ano num Toyota GR Yaris, começou com o pé direito e liderava por uns aparentemente confortáveis 16,3 segundos a meio do dia, depois de ter ultrapassado o seu rival finlandês na primeira passagem por Monte Lerno, com uns impressionantes 49,90 km de extensão.

Mas a vantagem do francês começou a diminuir à medida que os mesmos três troços se repetiam depois do almoço, e Lappi, com o seu Hyundai i20 N Rally1, deu a resposta perfeita em Monte Lerno 2, acabando por conquistar a liderança no final do dia: “Não havia necessidade de forçar mais, um décimo é suficiente! Lappi riu-se no stop do último troço do dia. “Estou contente por chegar ao fim, foi uma especial bastante complicada e também tivemos um furo na traseira esquerda, o que começou a perturbar um pouco. Mas estamos aqui, está tudo bem e estamos ansiosos pelo dia de amanhã.”

Apesar de ter de lidar com um travão de mão que funcionava de forma intermitente, Thierry Neuville lutou para subir na classificação e colocar dois Hyundai entre os três primeiros. O belga ficou atrás de Ogier por 18,5 segundos no final da tarde, com o líder do campeonato, Kalle Rovanperä, 27,5 segundos mais atrás.

Rovanperä entrou na última especial em sétimo lugar da geral, mas as condições de chuva jogaram a favor do piloto da Toyota Gazoo Racing – e da sua posição inicial. E venceu o troço, subindo três posições na geral, no processo.

Apenas 1,3 segundos atrás ficou Takamoto Katsuta, que sofreu um susto na etapa da manhã ao embater numa rocha depois de ter ficado afastado numa curva à esquerda.

O acidente custou-lhe cerca de 20 segundos e manteve os mecânicos do Toyota bem mais ocupados na assistência.

Um furo na frente direita no final de Monte Lerno deixou Elfyn Evans a 18,2 segundos do seu companheiro de equipa, em sexto lugar da geral. Ficou à frente de Ott Tänak, da M-Sport Ford, que superou uma falha na bomba de água, por 4,2 segundos.

Os pilotos do WRC2 Sami Pajari, Adrien Fourmaux e Emil Lindholm completaram o top 10, enquanto Dani Sordo ficou em 12º na geral. O espanhol capotou o seu Hyundai na PE4, perdendo mais de três minutos.

Pierre-Louis Loubet foi a única baixa de sexta-feira. Inicialmente em terceiro lugar da geral, o francês incorreu numa penalização de tempo de três minutos quando não conseguiu engrenar nenhuma mudança antes do início da PE5. Embora o problema tenha sido rapidamente resolvido, Loubet enfrentou mais frustrações no final do dia, quando ‘encalhou’ o seu Puma numa vala de Monte Lerno.

A etapa de sábado conta com duplas passagens por Coiluna – Loelle (16,28 km), Su Filigosu (19,57 km), Erula – Tula (21,92 km) e Tempio Pausania (9,04 km). As oito especiais perfazem um total de 133,62 km.