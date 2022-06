WRC, Rali da Sardenha, Kalle Rovanpera: “o plano é ficar fora de problemas…” | AutoSport

O Rali da Sardenha foi bem diferente para Kalle Rovanperä do que tinha sido Portugal, pois o 1º dia de prova mostrou-se bem mais complicado a abrir a estrada. O atraso foi acumulando, mas com o abandono de Thierry Neuville e sendo o piloto logo a seguir no campeonato, Takamoto Katsuta, o finlandês pensou no campeonato, objetivo já assumido, e que cujas contas muito provavelmente vão ficar ainda mais sorridentes para si. Passa mais uma prova e a diferença aumenta para o segundo: “com pouca aderência e troços muito técnicos não podíamos fazer muito. Mas conseguimos manter o nosso próprio ritmo e começar a ser um pouco mais rápidos. Mudámos algumas pequenas coisas no carro e consegui encontrar um pouco mais de aderência e ‘feeling’. O plano é ficar fora de problemas e isto significa que podemos ganhar alguns lugares com outros a desistir. O objectivo será semelhante até à Power Stage e depois veremos o que podemos fazer lá”.