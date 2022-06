WRC, Rali da Sardenha, Julien Moncet (Hyundai) “é um impulso para toda a equipa, que precisávamos” | AutoSport

Julien, primeira vitória da Hyundai na temporada. Como se está a sentir com dois pilotos no pódio e um fim-de-semana realmente forte em termos de ritmo?

“É um resultado muito bom para o Ott e também para a marca. Voltamos ao Campeonato dos Construtores. Gostaria de fazer eco das palavras do Ott: é um impulso para toda a equipa de que realmente precisávamos. Sabemos que temos muito trabalho para fazer e que tudo está longe de ser perfeito. Portanto, mais uma vez, vamos desfrutar e celebrar um pouco. De volta ao escritório amanhã e temos de trabalhar para melhorar o carro”.

Em que áreas sente que as melhorias são necessárias?

“Eu diria todas. Queremos melhorar a todos os níveis. Sabemos, antes de mais nada, que precisamos de melhorar a fiabilidade geral. Todos sabemos que os ralis são bastante duros e que para terminar primeiro, primeiro é preciso terminar. A famosa frase, nada de novo. Temos de trabalhar também no chassis. Ainda assim, mostrámos um bom ritmo competitivo durante todo o fim-de-semana. Portanto, este é um bom impulso. Cabe-nos a nós melhorar novamente.”

Agora é tempo de celebrar um pouco? Tem sido um trabalho duro toda a semana?

“Tem sido um trabalho árduo, diria eu, desde meados do ano passado. Começou muito mal em Monte-Carlo. O fim-de-semana foi terrível para todos nós. Trabalhamos arduamente, toda a equipa, e hoje penso que merecemos este resultado. Portanto, devemos fazer uma pequena pausa até à meia-noite e depois atacamos de novo amanhã! O primeiro voo, penso eu, é às 07.00h.”

Qual é a sensação de estar pela primeira vez no pódio? Veremos uma grande diferença no carro no Quénia e na Estónia para os diferentes tipos de ralis de terra?

“Queremos mais, definitivamente, e vamos forçar de novo para lá estar dentro de três semanas no Quénia. Esse é o objetivo todas as vezes. O Quénia é mais ou menos amanhã…Estaremos de volta a meio da semana na Alemanha e na próxima semana iremos de novo ao Quénia durante cinco dias. É muito curta, a margem, por isso vamos melhorar o que pudermos, principalmente em termos de fiabilidade, mas também em termos de desempenho, será bastante complicado. Depois temos o foco na Estónia e na Finlândia. Iremos concentrar-nos no desempenho e trazer também algumas atualizações e espero que melhoremos o desempenho do carro.”