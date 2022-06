WRC, Rali da Sardenha: horário (Portugal continental) | AutoSport

Depois do Rali de Portugal, o WRC está de regresso em Itália, com o Rali da Sardenha.

A base do rali mudou, passou de novo para a cidade da costa ocidental de Alghero após em 2021 ter estado em Olbia, embora as estradas rápidas e estreitas – muitas delas alinhadas com árvores e arbustos – sejam familiares. Os troços não são os mesmos mas são semelhantes. Após o início da noite de quinta-feira, os concorrentes enfrentam mais 20 troços cobrindo 307,91km.

Horário

Quinta-Feira, 2 de junho

Shakedown (Olmedo) 3.53 km 08:01

PEC1 Olbia – Cabu Abbas 3.23 km 17:08

Sexta-Feira, 3 de junho

PEC2 Terranova 1 14.19 km 3. 6. 06:01

PEC3 Monti di Alà e Buddusò 1 24.70 km 07:01

PEC4 Terranova 2 14.19 km 08:46

PEC5 Monti di Alà e Buddusò 2 24.70 km 09:46

Service A – Alghero – 40 min 13:35

PEC6 Osilo – Tergu 1 14.63 km 14:18

PEC7 Sedini – Castelsardo 1 13.26 km 15:01

PEC8 Osilo – Tergu 2 14.63 km 16:48

PEC9 Sedini – Castelsardo 2 13.26 km 17:31

Sábado, 4 de junho

PEC10 Tempio Pausania 1 12.03 km 06:46

PEC11 Erula – Tula 1 15.27 km 07:46

PEC12 Tempio Pausania 2 12.03 km 09:31

PEC13 Erula – Tula 2 15.27 km 10:31

PEC14 Coiluna – Loelle 1 21.60 km 12:38

PEC15 Monte Lerno di Pattada 1 17.01 13:46

PEC16 Coiluna – Loelle 2 21.60 km 15:08

PEC17 Monte Lerno di Pattada 2 17.01 km 16:16

Doming, 5 de junho

PEC18 Cala Flumini 1 12.55 km 07:10

PEC19 Sassari – Argentiera 1 7.10 km 08:08

PEC20 Cala Flumini 2 12.55 km 10:00

PEC21 Sassari – Argentiera 2 Power Stage 7.10 km 11:18