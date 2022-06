WRC, Rali da Sardenha, Gus Greensmith: “estou desapontado comigo, pelos comentários que fiz depois da PE1” | AutoSport

Passou despercebido a muita gente o que Gus Greensmith disse no final da PE1, acusando a equipa de se ter esquecido de colocar no carro uma peça do intercomunicador, dizendo no final: “A equipa esqueceu-se de colocar um ‘led’ no carro, por isso não consigo ligar-me ao intercomunicador! Espero que consigamos encontrar um de reserva, caso contrário não vale a pena correr amanhã”!

A questão deve ter-lhe ‘batido’ forte, e aproveitando um momento de ainda maior audiência, a PowerStage, fez um mea-culpa: “demos alguns bons passos em frente, mas em geral foi um fim-de-semana dececionante. Também estou desapontado comigo mesmo pelos comentários que fiz depois da PE1 – foram irracionais e injustos. Fazemos isto como parte de uma equipa e eu certamente não o mostrei na quinta-feira à tarde. Peço desculpa a todos por isso”.

É verdade que são os pilotos recebem todo o brilho e atenção, mas são os mecânicos são a chave do funcionamento de qualquer carro no Mundial de Ralis. Erros todos cometem, provavelmente quem comete mais, porque também são quem mais arrisca, são mesmo os pilotos…