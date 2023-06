WRC, Rali da Sardenha, Esapekka Lappi: “sexta-feira é crucial…” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4 Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Sardenha e chegam a Itália depois de um segundo pódio consecutivo na ronda anterior. A dupla finlandesa lideravam na terra do México antes do incidente do segundo dia, e em Portugal a sua consistência levou-os ao pódio: “A Sardenha é geralmente um rali bastante lento, com troços muito técnicos. A segunda passagem é particularmente exigente para os pneus e para o carro, uma vez que há muitas pedras à mostra e muitas outras soltas, que são arrastadas para a estrada. As habituais temperaturas elevadas de cerca de 30 graus também contribuem para o desafio que é este fim de semana e pessoalmente, transpiro com muita facilidade, pelo que, como piloto, tenho de me concentrar mais na alimentação e em manter-me bem hidratado.

Nos ralis de terra seca, a sexta-feira é sempre crucial para um fim-de-semana bem sucedido, pelo que será esse o nosso principal objetivo. A nossa esperança é que consigamos ter um desempenho consistente, evitar as pedras que podem causar furos e trazer para casa mais um pódio para a equipa.”