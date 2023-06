WRC, Rali da Sardenha: Esapekka Lappi foi o mais rápido no shakedown | AutoSport

Esapekka Lappi foi o mais rápido no Shakedown do Rali da Sardenha, um curto troço que pouco diz relativamente ao que aí vem. Thierry Neuville foi segundo, o que significou dois Hyundai na frente, mas o que se vai passar na prova só amanhã de manhã poderemos ter uma ideia melhor. Como sucedeu quase sempre, o finlandês fez o seu melhor tempo na última passagem, com 1m45.9s, 6 décimos à frente de Thierry Neuville. Sébastien Ogier (Toyota), foi terceiro a 1.2s da frente com Pierre-Louis Loubet (M-Sport) e Dani Sordo (Hyundai) logo a seguir a completar o top 5. Kalle Rovanperä (Toyota), vencedor em Portugal, e líder do campeonato, foi apenas sexto a 2.7s da frente

Conhecido pela sua natureza exigente, o Rally Italia Sardegna tem como base a cidade de Olbia, na costa leste da ilha, e é considerado um dos eventos mais duros do calendário do WRC. Os traçados tornam-se cada vez mais rochosos e abrasivos na segunda passagem dos troços, oi que torna a prova exigente para os carros e para os pneus, enquanto as duplas passagens pelo famoso troço de Monte Lerno, com 49,90 km, aumentam o desafio na sexta-feira. Após a cerimónia de partida de quinta-feira à noite, os concorrentes enfrentam 19 troços num total de 320,88 km até domingo.

Para este ano, o parque de assistência foi transferido novamente de Alghero para Olbia, na costa nordeste da ilha, e a super-especial de superfície mista da cidade irá novamente iniciar o rali na quinta-feira à noite.

O percurso de sexta-feira é encabeçado pela famosa especial de Monte Lerno, que mais do que duplicou a sua extensão para 49,9 quilómetros. Esta é precedida por duas especiais mais curtas – Tantariles (última corrida em 2004) e Terranova – para formar um circuito de três troços que serão repetidos após a assistência do meio-dia em Olbia. O sábado é quase tão longo em termos de distância competitiva, com quatro troços disputados duas vezes, enquanto o percurso de domingo é o mesmo de 2021, com um par de troços repetidos na ponta mais a norte da ilha.

Quinta-feira, 1 de junho

PEC1 Olbia – Cabu Abbas 3.20 km 17:05

Sexta-feira, 2 de junho

PEC2 Tantariles 20Ris 1 10.71 km 07:40

PEC3 Terranova 1 8.41 km 08:31

PEC4 Monte Lerno – Sa Conchedda 1 49.90 km 09:21

Assistência B – Olbia 11:57

PEC5 Tantariles 20Ris 2 10.71 km 13:32

PEC6 Terranova 2 8.41 km 14:23

PEC7 Monte Lerno – Sa Conchedda 2 49.90 km 15:13

Sábado, 3 de junho

PEC8 Coiluna – Loelle 1 16.28 km 07:05

PEC9 Su Filigosu 1 19.57 km 08:03

PEC10 Erula – Tula 1 21.92 km 09:08

PEC11 Tempio Pausania 1 9.04 km 10:22

Assistência D – Olbia 12:05

PEC12 Coiluna – Loelle 2 16.28 km 14:05

PEC13 Su Filigosu 2 19.57 km 15:03

PEC14 Erula – Tula 2 21.92 km 16:30

PEC15 Tempio Pausania 2 9.04 km 17:44

Domingo, 4 de junho

PEC16 Arzachena – Braniatogghiu 1 15.22 km 06:05

PEC17 Sardegna 1 7.79 km 07:05

PEC18 Arzachena – Braniatogghiu 2 15.22 km 09:09

PEC19 Sardegna 2Power Stage] 7.79 km 11:15

Pódio Olbia – Piazza Crispi 15:00 14:00