WRC, Rali da Sardenha: Esapekka Lappi e Ott Tanak separados por 0.7s | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram o segundo dia do Rali da Sardenha com 0.7s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) com o surpreendente Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) em terceiro lugar a 15.1s.

Num dia complicado para o líder do campeonato, Kalle Rovanpera, que perdeu muito tempo em virtude de abrir a estrada, a Toyota viu ainda Elfyn Evans abandonar com problemas mecânicos na sequência de um toque numa pedra que danificou o carter, com o motor a sobreaquecer fortemente, levando o piloto ao abandono. Com Kalle Rovanperä atrasado no cauda dos Rally1, é Esapekka Lappi que desta feita luta na frente.



Num dia com altos e baixos, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são quartos a 15.5s, logo seguidos de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), seis décimos mais atrás.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são sextos a 30.8s bem na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), já a mais de um minuto e a fazerem uma prova bem diferente do que em Portugal.

Os líderes do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são oitavos a 1m13.1s, ainda assim na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que já cederam mais de dois minutos para a frente.

Altos e baixos

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) começaram o dia cautelosos, no 5º posto, por causa do pó, mas depressa foram para a frente, na segunda especial de hoje, depois dos problemas de Elfyn Evans. Em Monti di Ala e Budduso um toque numa pedra assustou, passaram a liderar mas Tanak foi para a frente depois de Lappi furar, sem perder muito tempo ficando a 3.7s da frente.

No começo da tarde ficou a 6.4s da frente, mas o estónio teve um problema mecânico na PE7 o que permitiu a Esapekka Lappi passar para a frente.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) roda em segundo a 0.7s, mas podia estar destacado na frente, se não fosse novo problema mecânico no seu Hyundai.

Começou o dia em segundo, foi para a frente na PE4, mas sem gostar da como estava o seu carro, De tarde começou bem, mas depois uma falha numa transmissão, levou a rodar com três rodas motrizes de forma intermitente, perdendo tempo e a liderança da prova.

Bom dia de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) pois terminaram na 3ª posição. Começou o dia com problemas com o pó, ainda assim em 3º, perdeu duas posições depois de um pião, mas regressou ao 3º lugar passando Craig Breen e aproveitando o abandono de Evans.

Mantiveram-se nas posições da frente, Breen passou-o no começo da tarde mas depois foi a vez do irlandês fazer um pião e perder de novo a posição, com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) a terminarem o dia a 15.5s da frente. Bom andamento, mas pequenos erros a reverter o tempo ganho com o andamento. Teve sorte quase não ficando ‘agarrado’ a um muro na PE6.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) começaram o dia mal, mas melhoraram e são quintos a 16.1s da frente, uma distância suficientemente recuperável.

De manhã venceu dois troços seguidos, subindo de 11º para 5º e está na luta pelo pódio. Pelo menos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são sextos a 30.8s, o piloto está ganhar confiança e a fazer uma melhor prova do que em Portugal. Começou o dia como melhor dos Ford, apesar de um furo, subiu a sexto, mas termina o dia em terra de ninguém a 14.7s de sordo e com 34.7s de avanço para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que tiveram muitos problemas com o pó, de manhã, chegando a rodar mais devagar que os melhores WRC2.

Pior ainda, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que terminam o dia em oitavo a 1m13.1s. Sem pó, mas com muita terra para ‘limpar’. E aqui não houve ‘milagre’ como em Portugal, pois no nosso país as estradas do 1º dia foram reparadas, e sem saber, ajudaram o finlandês, pois os troços estavam com tanta terra que até quem vinha mais atrás sofreu.

Começou a 7.9s da frente, depois 12.5, 19.2, 42.5, depois de ter um ‘momento’ entre as árvores, arrancando o spoiler traseiro, do seu GR Yaris, sendo no último troço antes da assistência mais lento que alguns WRC2.



Nono posto para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), perdeu inicialmente tempo com o pó, e se em Portugal tinha perdido mais de um minuto com uma falha do eixo de transmissão, desta vez, uma nova avaria na transmissão redundou em ainda mais perda de tempo.

Game Over quanto a um bom resultado.

Pior ainda estiveram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que abandonaram depois de terem passado pela liderança. Um toque numa pedra, e alguns momentos depois, as temperaturas no motor a ‘disparar’. O abandono foi inevitável. Saiu do controlo em modo elétrico e desistiu pouco depois na PE4.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) ficou sem esperanças de um bom resultado depois de um problema técnico na sequência de um pião, cedendo quase dois minutos. O carro não pegava, e o resultado ficou estragado.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) lidera o WRC2 open com 15.8s e avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2), depois de Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) terem saído de estrada.