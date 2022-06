WRC, Rali da Sardenha: duas últimas especiais anuladas | AutoSport

Acontece! Depois de ter sido anulada a PE8, também a nona, e última do dia foi cancelada devido a dificuldades em deslocar os carros do reagrupamento para a PE9, a segunda passagem por Sedini – Castelsardo. Isto encerra a ação de hoje e os carros voltarão ao parque de assistência serviço em Alghero. Desta forma, a classificação do final do 1º dia fica assim (mais informações assim que possível):

1º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) 1h10m41.9s

2º Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +0.7s

3º Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) +15.1s

4º Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) +15.5s

5º Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) +16.1s

6º Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) +30.8s

7º Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) +1m05.5s

8º Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) +1m13.1s

9º Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +2m07.2s

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) abandonou

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1)

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) lidera o WRC2 open com 15.8s e avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2), depois de Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) terem saído de estrada.

Tempos Online – CLIQUE https://www.ewrc-results.com/results/73361-rally-italia-sardegna-2022/?s=361539UI