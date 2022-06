WRC, Rali da Sardenha, Dani Sordo: Queria ter lutado mais com o Craig (Breen)…” | AutoSport

Dani Sordo perdeu muito tempo logo na fase inicial do rali com o pó, era 11º no final do primeiro troço de 6ª feira, recuperou, mas esse atrasou inicial foi o que lhe faltou para lutar mais pelo segundo lugar, ainda que uma má escolha de pneus, ou onde os colocou, e uma passagem de água que ‘calou’ o motor do Hyundai impediram-no de contribuir para uma dobradinha: “Não estou realmente feliz. Queria ter lutado mais com Craig, mas ele teve uma velocidade espantosa e nós tivemos alguns problemas. Não queria cometer nenhum erro pela equipa e estou aqui para trazer para casa os pontos”, disse.