WRC, Rali da Sardenha, Dani Sordo: “O Ott (Tanak) esteve a outro nível…” | AutoSport

Depois de ter chegado a Portugal sem ritmo competitivo, neste rali voltou a ter alguma dificuldade inicial, mas quando engrenou, depressa recuperou. De qualquer forma, como ele próprio confessou, não tinha ritmo para mais, apenas para o segundo lugar. Mas alguns erros e más escolhas, só lhe permitiram o 3º lugar.

Dani, outro 3º lugar. Continuas a ser daqueles pilotos que se senta no carro e marca grandes pontos?

“Por vezes foi uma boa batalha, outras vezes eles tiveram momentos realmente bons e foi difícil de segui-los. Honestamente, o terceiro lugar foi bom.”

Disseste depois de Portugal que querias encontrar um pouco mais de velocidade. Como te sentes agora depois deste fim-de-semana?

“Em alguns lugares fui um pouco mais rápido no ano anterior. Este ano lutei um pouco mais com o carro, como em Portugal. Tenho problemas em dar potência ao carro com a patinagem das rodas. Mas foi bom. Em alguns troços perdi um pouco com o pó e não quis correr riscos. O Ott (Tanak) esteve a outro nível. Às vezes era…uau. Em dois troços ontem, ele fez a margem.”

Quando é que te vemos a seguir?

“Depois do verão. Agora tenho férias. Preciso de descansar (a brincar). Tenho 40 anos. O meu próximo é a Acrópole, na Grécia. Espero até lá. Cabe à equipa ter uma preparação decente e nós tentamos ganhar pontos com Ott e Thierry para o Campeonato de Pilotos. Quero ver a minha equipa a subir”.