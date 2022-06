WRC, Rali da Sardenha, Craig Breen: “O Dani (Sordo) conduz com menos pressão do que nós” | AutoSport

Depois da sua pobre prova em Portugal, Craig Breen espera melhor na Sardenha, de modo a tentar, finalmente, dar o salto competitivo que lhe tem faltado até aqui. Terceiro no Monte Carlo onde ganhou um Ford, acidentado na Suécia, quarto no asfalto da Croácia onde andou demasiado mal à chuva, oitavo em Portugal na sua pior prova até aqui, fora a Suécia, Craig Breen precisa mesmo de melhorar, mas admite que está pressionado: “Estou realmente ansioso pela Sardenha, não passou muito tempo desde o rali em Portugal, mas estou contente com o que aprendemos lá, penso que aprendemos muito durante o fim-de-semana e que nos deu muito que pensar. Espero que possamos pôr isso em prática já na Sardenha, temos uma melhor posição na estrada, por isso vamos tentar tirar o maior partido possível disso” começou por dizer: “é um rali que não faço há alguns anos, mas os troços são uma mistura de velho e novo, mas gosto do que vi a nos onboard, e penso que será um rali que nos irá servir. Vamos atacá-lo o melhor que pudermos, queremos obviamente ganhar alguns bons pontos, e começar a fazer mais algumas incursões no nosso progresso no campeonato, disse. Para já, está contente com o carro: “estou razoavelmente feliz. Senti-me bem com o carro desde cedo. Não fizemos um teste para o rali, por isso a última vez que conduzi o carro foi em Portugal. Será interessante ver como os troços se desenvolvem à medida que o fim-de-semana avança. Não faço aqui o rali há vários anos mas, pelo que vejo, é um grande desafio, mas preparámos o melhor que pudemos. Sinto-me confiante, portanto vamos ver”, disse Breen, que relativamente a uma questão sobre Sordo, deixou claro que se sente pressionado. Quando perguntaram se tal como Dani Sordo era capaz de chegar ao pódio, a resposta foi clara: “O Dani (Sordo) pode conduzir com um pouco mais de confiança porque ele conduz com menos pressão do que nós.”