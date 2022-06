WRC, Rali da Sardenha, Craig Breen: “É a primeira vez que me sinto confiante…” | AutoSport

Craig Breen já andava a precisar de um rali assim há algum tempo, e pelos que se percebe ainda tem margem para melhorar mais um pouco. Como está ainda é curto para lutar, em condições normais, pelas vitórias, mas finalmente soltou as marras e este foi claramente o seu melhor rali do ano até aqui.

Craig, segunda posição e aqui pareceste um piloto diferente. Como te sentes com o 2º lugar?

“Foi um fim-de-semana longo, mas sinto-me mais relaxado. Sinceramente, senti-me melhor comigo próprio e com a minha condução. Diria que me perdi ligeiramente nos últimos ralis, tentando perseguir algo que provavelmente não precisava de estar a perseguir. Tentei apenas recorrer ao carro para fazer o trabalho e aproveitar o fim-de-semana. A velocidade era muito melhor e eu estava realmente contente com o ritmo do carro. É a primeira vez que me sinto confiante neste tipo de estradas e neste tipo de troços. Acho que o ritmo foi bastante forte e houve uma margem em que podia forçar um pouco mais. Era importante que tivéssemos um resultado como este e um pódio.”

Será que esta confiança renovada te ajuda a caminhar para um evento realmente difícil a seguir?

“Com certeza, não vai piorar a situação. Irá definitivamente fazer-nos sentir melhor. O Safari vai ser completamente novo para mim. Eu nunca lá estive. Estou ansioso por isso. Ouvi dizer que será um grande desafio e ouvi dizer como os meus colegas se deram lá no ano passado. Eu diria que será um desafio adequado, uma aventura. Sou a favor da aventura de correr no Mundial de Ralis. Estou ansioso por lá ir e descobrir um lugar novo. Vamos tentar antecipar a velocidade que tivemos aqui.”