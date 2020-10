WRC, Rali da Sardenha: Bom regresso de Dani Sordo

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram um belo regresso ao WRC, aproveitando bastante bem a sua posição na estrada para chegar ao fim do primeiro dia de Rali da Sardenha na frente da prova, com 17.4s de avanço para Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) que beneficiaram mais ou menos da mesma receita: uma boa posição na estrada. Claro que ambos tiveram que ‘andar’ para estar onde estão, mas o que fizeram foi bem feito.

A luta pelo campeonato ‘joga-se’ logo atrás. Sem nada a perder, e depois duma manhã difícil, a ‘braços’, com uma má afinação do carro, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) recuperaram à tarde a passaram de quinto para terceiro, ainda que tenham ficado um pouco mais longe do que estavam no fim da manhã, pois distam 35.2s do espanhol. Isso porque deixaram o carro ir abaixo num dos troços, perdendo uma mão cheia de segundos. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) perderam a posição para Neuville depois duma tarde difícil. O francês revelou no final que já sabiam que iam perder devido à posição na estrada, e isso confirmou-se. Aliás, no fim de cada troço, Ogier lembra sempre esse facto: ordem na estrada. Ainda assim, está a 0.8s de Neuville, pelo que a luta está completamente em aberto pois o dia vai ser longo amanhã.

Quem perdeu um pouco o contacto foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), mas com a vantagem que têm no campeonato, arriscar não é prudente agora. Os dois da frente não ‘contam’ para as ‘contas’ do campeonato, mas o seu principal problema pode advir do facto de Neuville e Ogier se chegarem mais à frente e Sordo e Suninen ficarem no meio, na sua frente. Isso é que não lhe convém absolutamente nada. Mas falta muito rali ainda que 15.9s para Ogier comece a ser muito.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) terminaram o dia em oitavo a quase dois minutos, pelo que um bom resultado está fora de causa e a questão do título quanto à sua possível renovação deve ficar arrumada nesta prova.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) caíram para o nono lugar, depois de problemas com a direção do Yaris.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) deram um toque esta tarde e com isso viram Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) escapar um pouco. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) abandonou cedo, logo de manhã.

No WRC-2, Pontus Tidemand continua impecável e domina com cerca de trinta segundos de avanço para Adrien Fourmaux, que hoje sofreu dois furos, mas não mudou de rodas, preferindo rodar devagar até ao fim do troço. No WRC-3, Oliver Solberg continua na liderança mas Yohan Rossel está apenas seis segundos atrás. Nicolas Ciamin também ainda não disse a sua última palavra e tem 23s para recuperar.

