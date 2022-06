WRC, Rali da Sardenha: Alguém bate a Toyota? | AutoSport

Depois do Rali de Portugal, o WRC está de regresso em Itália, com o Rali da Sardenha, prova em que Kalle Rovanperä chega nas mesma condições de Portugal, mas ainda com mais dificuldade dado que é ainda mais complicado abrir a prova na Sardenha, em teoria, do que em Portugal.

Numa prova em que as três equipas do WRC já venceram nos últimos cinco anos, Ford (2017), Hyundai (2018-2020) e Toyota (2021) Dani Sordo é o piloto que mais se destaca com dois triunfos e 2019 e 2020, depois de aproveitar bem a sua ordem na estrada.

Kalle Rovanperä chega ao quinto round do campeonato em boa forma. Registou vitórias na neve, asfalto e terra nas três provas anteriores e tem uma grande vantagem de 46 pontos à medida que a época se aproxima do seu meio.

Enquanto o finlandês não tem grandes recordações da ilha italiana devido à sua desistência nos dois anos anteriores, o seu companheiro de equipa Sébastien Ogier, que está ausente este fim-de-semana, venceu a edição da época passada.

O finlandês terá de abrir a estrada na sexta-feira, ‘lavrando’ uma linha através da terra solta que se tornará progressivamente mais limpa com a passagem de cada carro.

“A Sardenha será mais um rally duro”, reconheceu Rovanperä. “Os troços foram complicados para mim no passado, mas em 2021 já tive uma sensação melhor, apesar de termos tido alguns problemas durante o fim-de-semana.

“Se as condições forem quentes e secas como o normal, penso que poderá ser mais difícil para nós lutar pela vitória sendo os primeiros na estrada do que em Portugal, mas o objectivo será o mesmo: fazer o melhor trabalho possível.

“Vamos lá sabendo que temos uma boa base com o carro sobre terra e embora precisemos de nos concentrar em torná-lo ainda melhor, já estamos num bom lugar”, acrescentou ele.

Um homem que não se preocupa com o ‘varrer’ da estrada é o Dani Sordo da Hyundai Motorsport. O espanhol está a partilhar o terceiro carro i20 N Rally1 da equipa com Oliver Solberg esta temporada, e começa em oitavo lugar na ordem de corrida.

Sordo fez o seu nome como mestre da Sardenha e reclamou vitórias consecutivas em 2019 e 2020. Junta-se ao segundo classificado do campeonato, Thierry Neuville, bem como a Ott Tänak, no alinhamento do fabricante coreano.

O colega de Rovanperä na Toyota, Elfyn Evans, precisa de um resultado forte para continuar a colocar a sua temporada de volta aos eixos. O galês está em quinto depois de ter saído da estrada em Monte-Carlo e na Suécia, embora tenha recuperado e sido segundo lugar em Portugal, há duas semanas.

Esapekka Lappi substitui Sébastien Ogier no terceiro carro da Toyota, enquanto Takamoto Katsuta irá pilotar uma máquina semelhante menos de quinze dias depois de Sordo lhe ter negado um resultado do pódio em Portugal.

A M-Sport Ford terá Craig Breen que ocupa a sexta posição na classificação dos pilotos. Os jovens Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet irão cada um concorrer aos seus primeiros pódios no WRC, o que não irá ser tarefa fácil.

A base do rali mudou, passou de novo para a cidade da costa ocidental de Alghero após em 2021 ter estado em Olbia, embora as estradas rápidas e estreitas – muitas delas alinhadas com árvores e arbustos – sejam familiares. Os troços não são os mesmos mas são semelhantes.

Após o início da noite de quinta-feira, os concorrentes enfrentam 21 troços cobrindo 307,91km.

Horário

Quinta-Feira, 2 de junho

Shakedown (Olmedo) 3.53 km 08:01

PEC1 Olbia – Cabu Abbas 3.23 km 17:08

Sexta-Feira, 3 de junho

PEC2 Terranova 1 14.19 km 3. 6. 06:01

PEC3 Monti di Alà e Buddusò 1 24.70 km 07:01

PEC4 Terranova 2 14.19 km 08:46

PEC5 Monti di Alà e Buddusò 2 24.70 km 09:46

Service A – Alghero – 40 min 13:35

PEC6 Osilo – Tergu 1 14.63 km 14:18

PEC7 Sedini – Castelsardo 1 13.26 km 15:01

PEC8 Osilo – Tergu 2 14.63 km 16:48

PEC9 Sedini – Castelsardo 2 13.26 km 17:31

Sábado, 4 de junho

PEC10 Tempio Pausania 1 12.03 km 06:46

PEC11 Erula – Tula 1 15.27 km 07:46

PEC12 Tempio Pausania 2 12.03 km 09:31

PEC13 Erula – Tula 2 15.27 km 10:31

PEC14 Coiluna – Loelle 1 21.60 km 12:38

PEC15 Monte Lerno di Pattada 1 17.01 13:46

PEC16 Coiluna – Loelle 2 21.60 km 15:08

PEC17 Monte Lerno di Pattada 2 17.01 km 16:16

Doming, 5 de junho

PEC18 Cala Flumini 1 12.55 km 07:10

PEC19 Sassari – Argentiera 1 7.10 km 08:08

PEC20 Cala Flumini 2 12.55 km 10:00

PEC21 Sassari – Argentiera 2 Power Stage 7.10 km 11:18