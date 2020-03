WRC, Rali da Sardenha adiado, notícias de Portugal em breve

De acordo com o Dirtfish, o Rali da Sardenha já foi adiado e a confirmação do adiamento do Rali de Portugal poderá surgir oficialmente nos próximos dias. De Itália surgem informações – naturais – que a sua prova vai procurar uma data no calendário mais tarde no ano, enquanto a prova portuguesa poderá fazer a mesma coisa. Assim que confirmarmos esta informação será divulgada.

Em declarações à mesma fonte, o presidente do Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, disse: “É agora evidente que a situação da pandemia desencadeada pelo Coronavirus, com os seus diferentes métodos de desenvolvimento de país para país, requer uma revisão completa do calendário das grandes competições automóveis internacionais, incluindo o WRC e nesse sentido, o Automobile Club d’Italia como organizador do Rally Italia Sardegna disponibilizou-se com a FIA e com o Promotor do WRC para estudar uma possível nova data para o evento italiano do Campeonato do Mundo de Ralis”.

Resta aguardar informações do Rali de Portugal, sendo que a seguir a Itália, a prova seguinte é o Rally Safari, previsto para o fim de semana de 16 a 19 de julho, prova que pelo que se sabe está a também a sofrer com alguns problemas.