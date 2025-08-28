WRC, Rali da Paraguai: Katsuta lidera shakedown, condições antecipam prova desafiante

Takamoto Katsuta, ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, liderou o shakedown na estreia histórica do WRC Ueno Rally del Paraguay, impondo o ritmo em estradas traiçoeiras que prometem um fim de semana de grandes desafios.

O piloto japonês registou o melhor tempo de 2 minutos e 24,4 segundos na especial de Trinidad, com 4,92 km, superando os seus experientes colegas de equipa e principais candidatos ao campeonato, sinalizando as suas intenções neste território virgem para o WRC.

O tempo de Katsuta colocou-o 0,6 segundos à frente de Ott Tänak, da Hyundai, com Thierry Neuville e Kalle Rovanperä a partilharem o terceiro lugar, a apenas um segundo do líder. Elfyn Evans, atual líder do campeonato, conseguiu apenas o quinto tempo, 1,1 segundos mais lento. O desempenho do piloto japonês prossegue a sua excelente forma recente, após ter terminado o Secto Rally Finland do mês passado num impressionante segundo lugar.

Declarações dos pilotos: surpresas e dificuldades

“Foi uma especial curta, mas já com algumas surpresas”, afirmou Katsuta. “A aderência estava a mudar muito. Vai ser um fim de semana longo.” Esta avaliação foi partilhada por vários pilotos, que consideraram as estradas do Paraguai mais desafiantes do que o previsto. Tänak foi um dos que se mostraram surpreendidos pelas condições em constante mudança. “Pelo treino de aquecimento, podemos dizer que parece muito mais traiçoeiro do que o antecipado”, disse o estónio. “As mudanças de aderência são enormes, é uma superfície complicada.”

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo, que completou apenas duas passagens e ficou em sexto lugar, mostrou-se igualmente cauteloso em relação ao fim de semana que se avizinha. “Já consigo sentir que não será um fim de semana fácil”, observou Ogier. “A aderência está a mudar muito, não é fácil de ler e tudo acontece a altíssima velocidade. Será um fim de semana desafiante. Já a primeira especial amanhã de manhã será um excelente “despertar”.”

Sami Pajari e Adrien Fourmaux ficaram em sétimo e oitavo lugares, respetivamente, enquanto a dupla da M-Sport Ford Puma Rally1, Josh McErlean e Grégoire Munster, completou o top 10.

A estreia do WRC no Paraguai, com as suas estradas de terra vermelha e condições imprevisíveis, representa um teste de fogo para pilotos e máquinas. A capacidade de adaptação e a gestão dos riscos serão cruciais para quem ambiciona a vitória e pontos preciosos na luta pelo campeonato.

