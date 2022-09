WRC, Rali da Nova Zelândia: Tanak e Neuville penalizados, Evans líder… | AutoSport

Ott Tänak e o seu colega de equipa da Hyundai Motorsport, Thierry Neuville, foram ambos penalizados em 5 segundos, tempo que será aplicado antes do primeiro troço de sábado, ou seja, esta noite em Portugal continental, penalização que entrega a liderança do rali a Elfyn Evans, piloto da Toyota Gazoo Racing.

Ambos foram considerados culpados da mesma infração numa audiência com os Comissários: durante a PE1-SSS Pukekawa Auckland Domain, a energia libertada durante os aumentos híbridos nos dois carros foi superior ao valor máximo permitido para esse troço (241,03 kJ e 242,04 kJ contra 240 kJ).

Representado na audiência pelo chefe de equipa em exercício, Julien Moncet e pelo chefe de equipa, Pablo Marcos, estes aceitaram os valores medidos e admitiram que um dos seus engenheiros tinha cometido um erro por não estar ciente de que o valor máximo original do impulso híbrido para a PE1 tinha sido alterado no Boletim #2, publicado a 21 de setembro de 2022. Pediram desculpa por este erro, um erro humano. Os Comissários consideraram que, embora a infração tivesse ocorrido em duas ocasiões para Tänak e uma vez para Neuville, a vantagem de desempenho foi negligenciável.

No entanto, o valor máximo foi, no entanto, excedido. Por conseguinte, decidiram impor a penalização de cinco segundos, considerando também que é da responsabilidade do concorrente assegurar a conformidade do automóvel em todos os momentos de um rali.

Isto significa que Tänak cai para o segundo lugar atrás de Evans, que terminou sexta-feira atrás do estoniano por apenas 0.2s Neuville manterá o seu sexto lugar no total, 50.4s atrás de Evans.