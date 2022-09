WRC, Rali da Nova Zelândia, PE8: Elfyn Evans na frente, trio agora mais junto | AutoSport

Depois do erro que cometeu ontem a meio do dia, abandonando o rali depois duma saída de estrada, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) entraram hoje a vencer, batendo Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 4.1s com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 8.1s da frente. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 9.3s, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 10.1s, enquanto Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 13.6s.

Desta forma, e apesar da penalização de cinco segundos a vários adversários diretos, especialmente Ott Tanak, Evans ainda lidera com 2.9s, para Ott Tanak, apesar de ter perdido algum tempo neste troço. Kalle Rovanpera subiu para o terceiro lugar por troca com Sébastien Ogier, com Thierry Neuville agora a 49.6s.

Não houve incidentes, tratou-se apenas e só de andamentos, pelo que quem mais ganhou nesta especial foi Rovanpera, com os três primeiros agora separados por apenas 6.1s. Ogier está 4.0s mais atrás. Só Neuville a 49.7s da frente parece estar para já fora da luta.

