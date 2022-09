WRC, Rali da Nova Zelândia, PE3: Craig Breen na frente, quatro em 6.7s | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a primeira passagem pelo troço mais longo do rali Te Akau South, com uma extensão de 31.48 Km, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), todos, por por 1.3s. É daquelas coincidência que não se vê muito no WRC, ainda mais num troço de 31.48 km.

Este foi o grupo que andou bem mais depressa neste troço.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) perderam 7.6s e Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), 9.4. Pior ainda estiveram

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que cederam 15.4s na sequência de um pião, muito perto do fim do troço, o mesmo sucedendo a Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1). Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) cederam 33.4s mas não tiveram problemas.

Neste contexto, Craig Breen dilatou a sua liderança, de 0.4s para 3.3s face a Ott Tanak, que subiu ao segundo lugar, na frente de elfyn Evans, que está a 5.1s da frente, subindo ao terceiro posto, por troca com Gus Greensmith que caiu de 2º para 4º num só troço.

Sébastien Ogier caiu para 5º e já está a 10.5s da frente, Rovanpera está logo a seguir a 13.3s. Neuville já está a 29.3s.

