WRC, Rali da Nova Zelândia, PE2: Craig Breen líder, dois Ford na frente | AutoSport

Dois carros da M-Sport Ford lideram o rali após o troço de abertura de sexta-feira. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são os novos líderes do Rali da Nova Zelândia depois de vencerem a muito molhada PE2, Whaanga Coast 1, com uma extensão de 29.27 km, na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), que venceram a especial com 0.4s de avanço para Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), que terminaram na frente de Craig Breen.

Neste contexto, dois Ford na frente do rali, separados por 0.4s com Ogier em terceiro a 2.4s., com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) 0.9s mais atrás. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são quintos a 6.4s, na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que já está a 13.3s da frente. Pior ainda estão Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que já cederam 15.2s. Seguem-se Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) a 15.3s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 17.1s.

Lorenzo Bertelli/Simon Scatollini (Ford Puma Rally1) perdeu 1m08.0s.

