WRC, Rali da Nova Zelândia, PE10: ‘Game Over’ para Gus Greensmith, troço cancelado | AutoSport

Mais uma dor de cabeça para a M-Sport. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) despistaram-se violentamente na PE10 e destruíram por completo o Ford Puma Rally1. tudo sucedeu numa longa esquerda, o carro deslizou um pouco , foi com a traseira à valeta e o piloto nunca mais o ‘agarrou’. Tanto Greensmith como o navegador Jonas Andersson estão bem, mas o seu Puma ficou num estado lastimável e o troço foi cancelado.

Os concorrentes seguem diretamente para a assistência.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) passou para a liderança do rali na especial anterior, a nona, subindo de terceiro para primeiro, no mesmo troço em que os seus companheiros de equipa na Toyota, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que lideravam antes desse troço, bateram e perderam tempo, caindo para a quarta posição após sofrer danos na frente e na retaguarda.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) continua em quinto lugar, mas o belga também tem vindo a ter problemas no carro.