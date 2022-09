WRC, Rali da Nova Zelândia: Ott Tanak termina primeiro dia na frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) terminaram o primeiro dia de um muito equilibrado Rali da Nova Zelândia na frente, 0.2s melhor que Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) com Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 6.7s.

Grande dia também para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que é quarto a 7.2s, perfeitamente bem dentro da luta. Tendo em conta como o rali está, já se destacaram quatro pilotos, três Toyota e o Hyundai de Tanak.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) começou bem mas foi caindo na classificação e terminaram o dia em quinto a 43.8s, ainda assim na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que cederam 45.6s

Mais do mesmo para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que lideraram o rlai até à PE3, perderam a posição na PE4 e saíram de estrada na PE5.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) são sétimos na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com Hayden Paddon na frente do WRC2.

Sébastien Ogier iniciou o último troço 5.6s na frente de Elfyn Evans mas sem metade da asa traseira, caindo para o 3º lugar na classificação geral no final do derradeiro troço.

Kalle Rovanperä teve um bom desempenho magistral, apesar da desvantagem de ter de abrir a estrada. A chuva ajudou-o um pouco mas não arriscou muito, gerindo o seu rali.

Ott Tänak teve igualmente um bom dia, liderou, chegou a ser quarto mas terminou o dia na frente, tal o equilíbrio.

